Финал истории: в Москве вынесут приговор Ефремову

Приговор по громкому делу актера Михаила Ефремова должны огласить сегодня в Пресненском суде Москвы. Следствие считает его вину доказанной.

Прокурор потребовала в качестве наказания для артиста 11 лет колонии общего режима. Кроме того, гособвинение настаивает на лишении Ефремова права управления автомобилем на три года и взыскании пятисот тысяч рублей в пользу семьи жертвы трагедии. Адвокат актера, в свою очередь, просил учесть смягчающие обстоятельства - детей на иждивении подсудимого и его многочисленные награды.

Сам Ефремов во время процесса то признавал вину, то уверял, что ничего не помнит. Примерно та же позиция прозвучала и в его последнем слове.

«Я признаю свою вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я», - сказал артист.

Авария произошла на Садовом кольце в Москве 8 июня. Внедорожник, за рулем которого вероятно находился Ефремов, врезался в автофургон. Водитель фургона – курьер Сергей Захаров - через несколько часов скончался в больнице от полученных травм.