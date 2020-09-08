В России хотят ввести штрафы за недобросовестную рекламу

В Госдуме идет работа над законопроектом, который предусматривает административную ответственность за распространение через интернет или звонок по телефону недостоверных сведений о товарах и услугах, а также дистанционную продажу некачественной продукции.

«За свои нечестные действия компании, которые дают рекламу, не несут никакой административной ответственности, и это неправильно. Потребители должны иметь право на достоверную информацию об условиях, о качестве продукции», - пояснил РИА Новости автор инициативы, депутат Алексей Чепа.

Он добавил, что нередко магазины привозят бракованные товары, которые потом сложно вернуть. По мнению депутата, права потребителей в этой области сейчас ущемлены, и зачастую люди не могут ничего добиться. Чепа пояснил, что размеры штрафов пока обсуждаются. Но они не должны быть слишком маленькими, чтобы ими не пренебрегали. И не слишком большими, поскольку они могут пагубно повлиять на бизнес. Планируется, что законопроект будет внесен в Госдуму осенью 2020 года.