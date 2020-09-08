Роспотребнадзор рассказал об особенностях COVID-19 у детей

В России за первое полугодие 2020 года коронавирусом переболели почти 50 тысяч детей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что у половины из них COVID-19 протекал в легкой форме, бессимптомно - у 32%, в тяжелой форме - у 0,2%.

«По мнению ученых, это может объясняться так называемой конкуренцией вирусов, которые могут одновременно присутствовать на слизистой органов дыхания. А также, вероятно, тем, что у детей рецептор АПФ, к которому прикрепляется коронавирус, имеется в недостаточных количествах в дыхательных путях, легких и кишечнике», - сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что наибольшая доля среднетяжелых и тяжелых форм болезни встречалась у детей в возрасте до 1 года. Осложнения при болезни у детей встречались редко.

Всего в РФ было зарегистрировано 47 712 случаев COVID-19 у детей - это 8,4% от общего числа заразившихся.