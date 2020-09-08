Победителями конкурса «Лидеры России» стали 106 человек

Победителями суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России» стали не 100, а 106 человек. Об этом сообщил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он объяснил увеличение числа победители тем, что несколько участников набрали одинаковое количество баллов.

В суперфинале приняли участие 300 человек. Борьба была жесточайшая. До последней секунды было неясно, кому достанутся призы.

«Радость неожиданность. Меня назвали последней, это большое напряжение. Я к этому шла. Спасибо коллегам, которые меня поддержали. От волнения даже голос сорвала. Это от борьбы, я еще вчера голос сорвала»,- рассказала победительница Влада Щугорева.

Суперфинал «Лидеров России» в 2020 году был запланирован на конец марта, но из-за пандемии коронавируса, был перенесен на 6 и 7 сентября. Конкурс управленцев, который был организован в 2017 году по инициативе президента РФ Владимира Путина, проводится с целью выявления и поддержки потенциальных руководителей, перспективных экспертов в самых различных областях. Несколько победителей конкурсов предыдущих лет уже получили высокие назначения: стали губернаторами, заместителями министров, топ-менеджерами компаний.

Во вторник, 8 сентября, победители конкурса «Лидеры России» смогут пообщаться с главой государства, а также встретятся с Сергеем Собяниным и Германом Грефом.