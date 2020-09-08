Ученые нашли защищающее от заражения COVID-19 средство

В Швеции ученые Каролинского университета нашли средство, которое способно защитить человека от заражения коронавирусом. Это небольшое нейтрализующее антитело. По словам исследователей, оно блокирует проникновение SARS-CoV-2 в клетки организма.

В опубликованной в журнале Nature Communications статье сказано, что ученые проводили свое исследование на альпаке. Они ввели животному S-белок коронавируса. Через два месяца в образцах крови альпаки был замечен сильный иммунный ответ против него.

После этого специалисты определили и клонировали нейтрализующие антитела и определили их структуру. Выяснилось, что антитело Ty1 эффективно нейтрализует вирус.

Отмечается, что небольшие нейтрализующие антитела несколько превосходят обычные. Так, из-за маленького размера их легче производить в больших объемах и с меньшими затратами.

Сейчас ученые из Швеции проводят доклинические испытания на животных.