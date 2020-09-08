На Африку надвигается тропический шторм «Рене»
По имеющимся данным, скорость порывов ветра в пределах циклона достигает 18 метров в секунду.
© Фото: NASA, via, Globallookpress.com
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Рене». Об этом сообщили в Национальном центре США по наблюдению за ураганами.
По имеющимся данным, скорость порывов ветра в пределах циклона достигает 18 метров в секунду. Шторм движется в сторону островного государства Кабо-Верде, которое находится примерно в 600 километрах от побережья Африки.
По прогнозам, стихия обрушится на остров утром 8 сентября. Ожидаются ливни и ураганный ветер.
На прошлой неделе Япония, Северная и Южная Корея, а также Приморский край оказались во власти супертайфуна «Майсак». В Приморье в результате стихии пострадали более 50 человек, трое скончались.