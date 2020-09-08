В Турции запретили ездить стоя из-за COVID-19

Власти Турции ввели запрет на проезд стоя в общественном транспорте. Решение было принято в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в Анкаре сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава Турции отметил, что из-за роста числа инфицированных COVID-19 в стране будут приниматься дополнительные меры для борьбы с инфекцией.

«Еще более тщательно будут проверяться кафе и рестораны. Будут запрещены поездки стоя в общественном транспорте», - заявил Эрдоган.

Ранее стало известно, что в Турции 12 туристов из РФ заразились коронавирусом. По словам российского посла Алексея Ерхова, двое россиян госпитализированы, десять помещены на изоляцию в гостинице.

По информации турецкого Минздрава, в понедельник, 7 сентября, в стране был зафиксирован самый высокий суточный показатель по числу заражений COVID-19, начиная с 15 мая, который составил 1 708 новых выявленных пациентов.