Акции Tesla обрушились более чем на 18%

Во время торгов на бирже NASDAQ стоимость акций Tesla обрушилась на 18,09%. Это следует из данных площадки. Бумаги компании Илона Маска подешевели с $418,32 до $337,9.

Обвал произошел после того, как комитет S&P Dow Jones Indices отказался включить компанию в индекс S&P 500. Причину этого никто не объяснил.

Отмечается, что входе торгов также подешевели бумаги Apple (-3,05%), Amazon (- 2,20%) и Facebook (-1,81%).

На торгах 17 августа акции Tesla, наоборот, выросли на 11% и обновили рекорд стоимости. После этого основатель компании Илон Маск переместился на четвертую строчку богатейших людей мира.