Пятнадцать российских детей возвращаются на родину из Сирии

При содействии уполномоченного при президенте РФ Анны Кузнецовой в ночь на 9 сентября из Сирии на родину вернутся 15 российских детей, находившихся в лагерях Аль-Холь и Рож. Этот вывоз детей стал вторым после перерыва, вызванного ограничительными мерами, введенными из-за коронавируса.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Республики Ирак и Сирийской Арабской Республики, началась еще летом 2017 года. Работа организована по поручению президента России Владимира Путина.

При уполномоченном по правам ребенка создана специальная Межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину. В сентябре 2019 года, во время прошлогоднего визита Анны Кузнецовой в Дамаск, в ходе рабочей встречи с президентом Сирии Башаром аль-Асадом была достигнута договоренность о гуманитарном сотрудничестве в этой сфере. Сирийская сторона выразила готовность оказывать всестороннее содействие в возвращении российских детей с территории САР на родину.

За все время работы Межведомственной комиссии при детском омбудсмене из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке на родину возвращены 182 ребенка, из которых 122 из Ирака и 60 из Сирии.