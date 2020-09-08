В Москве за сутки скончались 12 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве скончались 12 пациентов, у которых был поставлен диагноз «пневмония» и получен положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Днем ранее в оперштабе сообщали о смерти 16 больных с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались 4933 человека с COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал условия, необходимые для победы над коронавирусом. Он считает, что конец пандемии COVID-19 будет положен при массовой вакцинации населения. Градоначальник добавил, если в городе начнет увеличиваться число инфицированных COVID-19, то столичные власти должны будут пройти этот период с минимальными ограничениями.