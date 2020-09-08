Актера Юрия Назарова госпитализировали с коронавирусом

Народного артиста России Юрия Назарова госпитализировали с коронавирусом в Москве. Об этом сообщила его дочь, актриса Татьяна Назарова.

Она рассказала, что Назаров лежит в ГКБ № 52. У артиста диагностировано двустороннее воспаление легких и получен положительный результат теста на COVID-19. По словам дочери, состояние отца оценивается врачами, как средней тяжести.

«Сегодня было небольшое ухудшение, поэтому перевели в реанимацию. Чуть позже появилось улучшение, удалось сестре моей даже поговорить по телефону с ним», - рассказала РИА Новости женщина.

Юрию Назарову в мае исполнилось 83 года. Зрители любят его за работу в таких фильмах, как «Адъютант его превосходительства», «Горячий снег», «Андрей Рублев», «Трактир на Пятницкой», «Маленькая Вера» и многих других.