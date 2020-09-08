МЧС: в Воронежской области тушат природный пожар на площади 20 гектаров

В Воронежской области недалеко от населенного пункта Лушниковка тушат природный пожар на площади 20 гектаров. Об этом сообщает МЧС РФ.

«В 14.15 поступило сообщение о природном пожаре в Воронежской области вблизи населенного пункта Лушниковка Бобровского муниципального района. Площадь пожара, по предварительной информации, составляет 20 гектаров. Проводится информирование населения о складывающейся обстановке. Угрозы населенному пункту нет», - приводит РИА Новости сообщение экстренного ведомства.

Для тушения огня из Ростова-на-Дону прибыл самолет Бе-200. Кроме того, к месту ЧП выдвинулась аэромобильная группировка в составе 42 специалистов и семи единиц техники.

Всего, по данным спасателей, к ликвидации возгорания привлечено 103 человека и 29 единиц техники, в том числе от МЧС - 76 человек и 16 единиц техники.

В экстренном ведомстве также отметили, что держат ситуацию под контролем.