В Роскосмосе заявили о продолжении полетов иностранных астронавтов на «Союзах» в 2021 году

Составы экипажей, отправляющихся на Международную космическую станцию (МКС) в 2021 году будут многонациональными. С таким заявлением выступили в «Роскосмосе».

Ранее стало известно, что НАСА отказалось от покупки места на российском корабле для отправки в космос своего астронавта весной 2021 года. В свою очередь в Twitter «Роскосмос» опроверг эту информацию.

«Это не так. В "Роскосмосе" скоро будут рассмотрены предложения по составам экипажей на МКС, готовящихся к полетам на кораблях "Союз МС" в 2021 году. Состав экипажей будет международным», - говорится в сообщении в госкорпорации в Twitter.

Однако, на весну 2021 года все же запланирован старт полностью российского экипажа. Космонавты отправятся на орбиту на корабле «Союз МС-18».

Необходимость отправить состоящий только из россиян экипаж связана с множеством работ, которые необходимо будет выполнить в связи с ожидающимся в апреле 2021 года прилетом на МКС нового российского модуля «Наука».

Кроме того, в конце следующего года на МКС должны доставить двух космических туристов, которые отправятся на орбиту на российском корабле «Союз».