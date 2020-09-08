В стране и мире «Все, финал»: Шнуров написал стихотворение о приговоре Ефремову Роман Захаров Актер Михаил Ефремов получил восемь лет тюремного заключения по делу о ДТП, в котором погиб человек. © Фото: shnurovs, instagram Российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, которое посвятил приговору артисту Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. «И вот приехал, все, финал. Эх, Мишка, Мишка, ты ли это? Только ленивый не пинал. И гражданина, и поэта», - написал исполнитель в своем Instagram. Пресненский суд Москвы во вторник, 8 сентября, приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Артист был признан виновным в смертельном ДТП, которое произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В момент аварии Ефремов находился за рулем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует