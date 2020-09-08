Путин возглавит делегацию РФ на 75-й сессии ГА ООН
Президент Российской Федерации Владимир Путин станет главой национальной делегации на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Это следует из соответствующего распоряжения, которое опубликовано на Интернет-портале правовой информации. Участники сессии смогут выступить по видеосвязи.
«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Владимир Путин - президент Российской Федерации (глава делегации), Константин Косачев - председатель Комитета Совета Федерации по международным делам (член делегации), Сергей Лавров - министр иностранных дел Федерации (член делегации)», - говорится в документе.
После завершения работы главы государства, руководство делегацией перейдет министру иностранных дел Сергею Лаврову.