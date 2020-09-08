Российские авиакомпании с 8 сентября могут начать регулярные рейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Российские и иностранные авиакомпании могут начать регулярные полеты из РФ в Египет, ОАЭ и на Мальдивы с 8 сентября. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

«В соответствии с решением правительства РФ, с 8 сентября назначенные российские и иностранные авиакомпании могут приступить к выполнению регулярных полетов в: Каир (Египет) и обратно с частотой три рейса в неделю; Дубай (ОАЭ) и обратно с частотой два рейса в неделю; Мале (Мальдивская Республика) и обратно с частотой два рейса в неделю», - информирует ведомство.

Ранее сообщалось, что возобновить авиасообщение с нашей страной может Польша.

Напомним, с 1 августа Россия начала открывать границы с некоторыми с зарубежными странами. Уже выполняются рейсы в Великобританию, Турцию, Танзанию и Швейцарию, также сняты ограничения на поездки в Абхазию.