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Российские авиакомпании с 8 сентября могут начать регулярные рейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Роман Захаров
21:44 08.09.2020
Пока в Египет и обратно будут осуществляться три рейса в неделю, в ОАЭ и на Мальдивы - по два.
Российские авиакомпании с 8 сентября могут начать регулярные рейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
© Фото: pixabay

Российские и иностранные авиакомпании могут начать регулярные полеты из РФ в Египет, ОАЭ и на Мальдивы с 8 сентября. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

«В соответствии с решением правительства РФ, с 8 сентября назначенные российские и иностранные авиакомпании могут приступить к выполнению регулярных полетов в: Каир (Египет) и обратно с частотой три рейса в неделю; Дубай (ОАЭ) и обратно с частотой два рейса в неделю; Мале (Мальдивская Республика) и обратно с частотой два рейса в неделю», - информирует ведомство.

Ранее сообщалось, что возобновить авиасообщение с нашей страной может Польша.

Напомним, с 1 августа Россия начала открывать границы с некоторыми с зарубежными странами. Уже выполняются рейсы в Великобританию, Турцию, Танзанию и Швейцарию, также сняты ограничения на поездки в Абхазию.

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