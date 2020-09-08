Ефремов прочитает пьесу о древнем Риме хозблоку и сотрудникам СИЗО-5

Актер Михаил Ефремов, который сегодня был приговорен Пресненским судом к восьми годам заключения, договорился с администрацией СИЗО-5, что прочитает хозотряду и сотрудникам пьесу «Пар». Ее автором является его коллега Иван Охлобыстин.

Действие пьесы происходит в римских банях, а ее персонажи - жители древнего Рима. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

«Он уже встречался с начальником СИЗО, они нашли общий язык, и уже договорились, что он прочитает пьесу "Пар" для хозотряда, который здесь есть, и для сотрудников. В общем, они уже нашли для него занятие, чтобы приносить пользу», - приводит «Интерфакс» слова Литвинович.

Михаила Ефремова сегодня признали виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце. Трагедия произошла восьмого июня этого года.

Находясь в состоянии опьянения, актер протаранил легковой автомобиль на встречной полосе. За его рулем находился курьер Сергей Захаров, который позже скончался в реанимации.