Ученые назвали кожный симптом приближающегося сердечного приступа

Сердечному приступу может предшествовать затруднение дыхания, боль в груди и сильное чувство тревоги. Также, по данным специалистов Центра дерматологии и рака кожи Флориды, об опасном состоянии может сигнализировать появление на коже так называемых узелков Ослера - красноватых уплотнений в подкожной клетчатке или кожных покровах.

Эти образования размером с горошину чаще всего располагаются на ладонях и пальцах. Они являются не самостоятельным заболеванием, а симптом затяжного инфекционного эндокардита, который, как утверждают ученые, повышает риск развития опасных состояний, связанных с сердечно-сосудистыми недугами.

Врачи напомнили, что довольно часто проблемы с сердцем, о которых свидетельствует появление узелков Ослера, диагностируются на приеме у дерматолога.

«Болезненные образования являются редким, но доказанным признаком инфекционного эндокардита, лечение которого помогает избавится и от тревожного симптома», - приводит издание Express сообщение медиков.

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и сердечного приступа ученые рекомендовали правильно и сбалансировано питаться.

В заключение специалисты отметили, что узелки Ослера также могут быть вызваны аллергической или иммунологической реакцией.