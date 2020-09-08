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Ученые назвали кожный симптом приближающегося сердечного приступа

Роман Захаров
21:26 08.09.2020
Об опасном состоянии могут сигнализировать красноватые уплотнения на коже.
Ученые назвали кожный симптом приближающегося сердечного приступа
© Фото: Myriam Zilles, Pixabay

Сердечному приступу может предшествовать затруднение дыхания, боль в груди и сильное чувство тревоги. Также, по данным специалистов Центра дерматологии и рака кожи Флориды, об опасном состоянии может сигнализировать появление на коже так называемых узелков Ослера - красноватых уплотнений в подкожной клетчатке или кожных покровах.

Эти образования размером с горошину чаще всего располагаются на ладонях и пальцах. Они являются не самостоятельным заболеванием, а симптом затяжного инфекционного эндокардита, который, как утверждают ученые, повышает риск развития опасных состояний, связанных с сердечно-сосудистыми недугами.

Врачи напомнили, что довольно часто проблемы с сердцем, о которых свидетельствует появление узелков Ослера, диагностируются на приеме у дерматолога.

«Болезненные образования являются редким, но доказанным признаком инфекционного эндокардита, лечение которого помогает избавится и от тревожного симптома», - приводит издание Express сообщение медиков.

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и сердечного приступа ученые рекомендовали правильно и сбалансировано питаться.  

В заключение специалисты отметили, что узелки Ослера также могут быть вызваны аллергической или иммунологической реакцией.

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