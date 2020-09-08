В России хотят ужесточить правила работы АЗС

В России намерены ужесточить правила работы АЗС. Минпромторг при участии Росстандарта разработал проект постановления правительства, согласно которому с 1 января 2021 года на заправках можно будет продавать только автомобильный бензин и дизельное топливо, пишут «Известия».

Проект предполагает запрет на торговлю всеми видами неавтомобильного топлива на автозаправочных станциях, включая судовое и печное. На данный момент таких ограничений в стране не существует. И АЗС могут открыто продавать неавтомобильное топливо. При этом недобросовестные продавцы могут выдавать его за дизель, или сами автовладельцы заправляются судовым топливом ради экономии.

«Предложение в первую очередь направлено на защиту от деятельности недобросовестных организаций», - пояснили в Росстандарте.

В федеральном агентстве добавили, что торговля судовым или печным топливом под видом жидкого автомобильного, негативно сказывается не только на состоянии автотранспорта, то также отражается и на добросовестных участниках рынка.

Отмечается, что сейчас в России все реже фиксируются случаи торговли судовым топливом на АЗС, однако эта проблема в стране остается.

Ранее в Росстандарте был утвержден новый ГОСТ, направленный на защиту автовладельцев от недолива топлива на автозаправочных станциях. Новые нормы вступают в силу с 1 октября. С этого дня все заправочные колонки на АЗС должны быть оснащены специальным программным обеспечением с защитой от взлома и переустановки заводских элементов.