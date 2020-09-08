Врачебное чудо: в Воронеже спасли больного COVID-19 после трех месяцев в реанимации

Воронежские врачи спасли мужчину с диагнозом коронавирусная инфекция, который провел в реанимации 90 дней. Все это время за его жизнь велась настоящая борьба. По словам медиков, это случай уникален, так как пациент все это время находился на искусственной вентиляции легких и в сознании.

Сам Александр, так зовут мужчину, до сих пор не верит, что ему удалось выжить и побороть страшную болезнь.

«Я не верил в существование коронавируса, поэтому не боялся. Я просто убедился сразу, вот и все. Каждый день я думал, что вот сейчас начнут новые антибиотики, может они помогут. Я ждал, что мне поможет и старался не думать о том, что это все. Самое главное - слушать врачей, что они говорят, то и надо делать. Это помогает больше, чем ты сам думаешь. Ну и верить надо, в себя, в Бога, во что угодно. Нужна вера, без веры жить нельзя» - рассказал Безруков.

Врачи тоже не опускали рук и пробовали все новые сочетания лекарственных препаратов. Все это время состояние здоровья пациента постоянно менялось. Ему то становилось лучше, то снова не хватало воздуха. Тогда врачи применили экспериментальную методику.

«Мы лечили последствия коронавируса, так как мы ее победили. Мы впервые применили сульфактант, спасибо нашим эндоскопическим специалистам. Применяли препараты, которые используются при отравлении угарным газом и капали жировые эмульсии и совместно получилось перетянуть его в положительное русло. Он оказался настоящим бойцом, он был морально готов и старался выздороветь и выполнял все рекомендации. Совместными усилиями удалось получить результаты», - отметил заведующий отделением реанимации Олег Незнамов.

Вытащив Александра с того света, врачи заявили, что этот случай является уникальным. Выписка мужчины стала подарком его семье и сыну, который планировал свадьбу до того, как отец попал на больничную койку. Теперь пациенту предстоит долгая реабилитация.