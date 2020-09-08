Мурашко назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в РФ

Ситуация с распространением коронавируса в России остается стабильной, несмотря на открытие границ. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Пока достаточно все стабильно. Есть правила, которые установлены для открытия границ, поэтому соблюдение их является неким этапом для того, чтобы обезопасить население страны», - сказал министр во время визита в Архангельск.

Мурашко также заявил, что Россия должна не ждать вторую волну COVID-19, а принимать необходимые шаги, чтобы не допустить подъема заболеваемости. При этом он подчеркнул, что несмотря на то, что число инфицированных коронавирусом во всех регионах России снижается, нужно по-прежнему соблюдать все меры профилактики.

Кроме того, министр здравоохранения попросил граждан РФ пройти вакцинацию от гриппа.