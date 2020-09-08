Три человека погибли при взрыве на заводе в Ингушетии

Три человека стали жертвами взрыва газовоздушной смеси, произошедшего на заводе в Ингушетии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

«По предварительным данным, в результате взрыва газовоздушной смеси без возгорания на заводе в селе Экажево в цехе по изготовлению пеплоблоков погибли три человека», - приводит РИА Новости сообщение экстренной службы.

В МЧС добавили, что пока не располагают информацией по количеству пострадавших в результате инцидента.

Ранее сообщалось, что три человека получили травмы в результате взрыва, прогремевшего во время ремонтных работ на заводе «Рузхиммаш» в Мордовии.