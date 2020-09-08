Полет «Спутника»: как в Москве проходит вакцинация добровольцев от COVID-19

Сегодня в гражданский оборот выпущена первая партия вакцины - «Спутник V» полетел, как пишут в социальных сетях. Создатели лекарственного препарата от коронавируса говорят, что через девять месяцев, после того, как завершатся испытания на взрослых - могут начаться исследования среди детей. Ну, а пока идет отбор добровольцев для участия в третьей, пострегистрационной фазе исследований.

Пока у россиян нет массового иммунитета - в поликлинику пускают только в маске, а каждого пациента ждут строго к назначенному времени. Анкету добровольцев сначала одобряют на портале Mos.ru, потом врач проверяет давление температуру тела пациента, после этого необходимо подписать специальные бумаги для участия в исследовании.

Пациенты находятся в привилегированном положении, а вот медикам, задействованным в исследовании, прививаться новой вакциной, разработанный Минобороны совместно с центром Гамалеи пока нельзя.

Уже ставшие такими привычными всем процедуры. Мазок на коронавирус, анализ берут и изо рта и из носа, и кровь на антитела. Результаты скрининга будут готовы в ближайшее время.