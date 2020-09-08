Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Пропагандистское повидло»: эксперт объяснил ошибки в составленном польским МИД тесте об истории Второй мировой

Владимир Расходчиков
23:42 08.09.2020
Политический обозреватель провел анализ теста польского МИД об истории Второй мировой войны и объяснил, почему это больше пропагандистское заявление, чем история и где были допущены ошибки.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: worldpress flickr

МИД Польши подготовил тест на знание истории Второй мировой войны и даже предложил сотрудникам различных посольств пройти его. Политический обозреватель МИА «News Front» Юрий Селиванов ответил на часть вопросов теста и разобрал самые спорные из них в эфире ток-шоу «Открытый эфир».

«Я даже не думал вестись на это польское пропагандистское повидло, конечно же, я отвечал не на все вопросы, потому что это шелуха и гарнир. А я взял первый вопрос, где главная суть о сговоре, так называемом, Сталина и Гитлера. Поймите меня правильно, я не хочу пережевывать, тема достаточно избитая, все ее знают. Я взял два момента, которые, на мой взгляд, достаточно свежи, но в тоже время они нуждаются в дополнительном озвучивании. Первый момент, вот они говорят, что было совместное нападение, пусть даже с разницей во времени. Я задаю прямой вопрос: «военное нападение совместное двух стран может проводиться без наличия единого военно-стратегического плана?». Отвечаю за вас сразу - невозможно, они просто переубивают друг друга. Был такой план? Не было! Перехожу ко второму нюансу, который тоже имеет большое значение. Кому объявила Англия и Франция войну 3 сентября 1939 года? Правильно, гитлеровской Германии. Но ведь напали, по польской версии, с двух сторон одновременно. Почему они не объявили войну Советскому Союзу? Да потому что Советский Союз вышел на ту государственную границу Польши, которая была еще в 1920 году определена странами Запада. Великобритания и Франция, за что им объявлять войну Советскому Союзу? Линию Керзона мы не нарушили», - рассказал эксперт.

Также на резкие высказывания руководства Польши об инициаторах Второй мировой войны отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, продолжение темы извращения истории Второй мировой войны вредоносно для двусторонних отношений и для собственного исторического пути, а также губительно для самой Польши.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
21:56 В стране и мире
Путин возглавит делегацию РФ на 75-й сессии ГА ООН
16:45 Армия
Российский Су-27 перехватил военные самолеты США и Швеции над Балтийским морем
16:06 В стране и мире
В Роспотребнадзоре оценили риски распространения чумы из Монголии
14:56 В стране и мире
Видео
Мурашко призвал не ждать вторую волну коронавируса
12:29 Армия
Видео
В учении «Кавказ-2020» примут участие военнослужащие девяти государств
Популярное
Популярное
Видео
Опубликовано видео пожара на борту груженного нефтью супертанкера
Видео
От Дзюбы до Ван Бастена: как подросток из Иркутской области собрал по почте коллекцию автографов знаменитых футболистов
Эксперт объяснила цель звонков, при которых молчат в трубку
Видео
Крыло в огне: опубликовано видео аварийной посадки самолета с горящим двигателем
Видео
Опубликованы кадры с места поисков пропавших под Сочи туристов
Видео
На юге Красноярского края выпал первый снег
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.