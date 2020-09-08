В стране и мире «Пропагандистское повидло»: эксперт объяснил ошибки в составленном польским МИД тесте об истории Второй мировой Владимир Расходчиков Политический обозреватель провел анализ теста польского МИД об истории Второй мировой войны и объяснил, почему это больше пропагандистское заявление, чем история и где были допущены ошибки. © Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: worldpress flickr МИД Польши подготовил тест на знание истории Второй мировой войны и даже предложил сотрудникам различных посольств пройти его. Политический обозреватель МИА «News Front» Юрий Селиванов ответил на часть вопросов теста и разобрал самые спорные из них в эфире ток-шоу «Открытый эфир». «Я даже не думал вестись на это польское пропагандистское повидло, конечно же, я отвечал не на все вопросы, потому что это шелуха и гарнир. А я взял первый вопрос, где главная суть о сговоре, так называемом, Сталина и Гитлера. Поймите меня правильно, я не хочу пережевывать, тема достаточно избитая, все ее знают. Я взял два момента, которые, на мой взгляд, достаточно свежи, но в тоже время они нуждаются в дополнительном озвучивании. Первый момент, вот они говорят, что было совместное нападение, пусть даже с разницей во времени. Я задаю прямой вопрос: «военное нападение совместное двух стран может проводиться без наличия единого военно-стратегического плана?». Отвечаю за вас сразу - невозможно, они просто переубивают друг друга. Был такой план? Не было! Перехожу ко второму нюансу, который тоже имеет большое значение. Кому объявила Англия и Франция войну 3 сентября 1939 года? Правильно, гитлеровской Германии. Но ведь напали, по польской версии, с двух сторон одновременно. Почему они не объявили войну Советскому Союзу? Да потому что Советский Союз вышел на ту государственную границу Польши, которая была еще в 1920 году определена странами Запада. Великобритания и Франция, за что им объявлять войну Советскому Союзу? Линию Керзона мы не нарушили», - рассказал эксперт. Также на резкие высказывания руководства Польши об инициаторах Второй мировой войны отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, продолжение темы извращения истории Второй мировой войны вредоносно для двусторонних отношений и для собственного исторического пути, а также губительно для самой Польши. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует