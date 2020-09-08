Медведев предложил ввести в России базовый доход

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил членам партии обсудить с кабинетом министров и профсоюзами идею введения в РФ гарантированного дохода граждан.

«Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», - объяснил Медведев на совещании по социальным проектам партии.

При этом он добавил, что такие модели уже существуют в ряде других стран.

Глава ЕР напомнил, что пандемия COVID-19 продемонстрировала, насколько важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность. Он также подчеркнул, что идею гарантированного дохода необходимо «максимально внимательно» проанализировать с экономической и финансовой точек зрения.