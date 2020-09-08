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Путин обсудил с руководством Иркутской области ход работ по восстановлению Тулуна

Алексей Казанников
19:13 08.09.2020
На восстановление города, почти полостью разрушенного паводком, выделили 27 миллиардов рублей.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Президент России Владимир Путин принял участие в телемосте с пострадавшим от разрушительного наводнения Тулуном - городом в Иркутской области. Глава государства обсудил с местными властями процесс восстановления населенного пункта.

Президент отметил, что первоначально было допущено серьезное отставание в темпах, но у нынешнего регионального лидера сильная команда и она должна справиться.

Новоселы делятся с Владимиром Путиным горькими воспоминаниями и впечатлениями о новом жилье.

«Уплыло у нас старое жилье, неблагоустроенное, а получили мы прекрасное и замечательное, со всех сторон современное жилье. И живем мы прекрасно уже почти месяц», - радуется новосел Людмила Зайцева.

Но так пока не у всех. Ольга Галимова - тоже потеряла дом. Получила сертификат на покупку нового жилья и заключила договор с местным застройщиком. Обещали построить быстро, но пока есть только фундамент.

«Двадцать пятого декабря прошлого года. Ну как нам обещал застройщик - ладно там, уже в феврале будем шампанское пить в новом доме. Ну на Восьмое марта - уже точно. Ну... Без шампанского обходимся пока», - жалуется местная жительница Ольга Галимова.

Владимир Путин во время телемоста с Тулуном потребовал у главы региона Игоря Кобзева вводить социальные объекты строго по графику.

«Вот смотрите, по моим данным, из 116 объектов социальной сферы работа завершена только по 26. Я понимаю, все это связано с пандемией. Понимаю, что работа там тоже в этой связи корректировалась, графики. Но обратите на это самое пристальное внимание, потому что это школы, это детские сады, объекты здравоохранения. Я вас прошу на это обратить особое внимание», - сказал президент. 

На восстановление Тулуна после мощнейшего паводка выделили 27 миллиардов рублей. И город всего за один год из полуразрушенного превратился в современный. За 116 дней возвели инфекционное отделение городской больницы. Здесь уже готовы принять пациентов со всей области. За 10 месяцев построили школу.

Почти сразу после наводнения к ликвидации последствий подключилось Министерство обороны. Военные с помощью инженерной техники демонтировали более 70 аварийных зданий.

К 1 октября в ведомстве обещают закончить все работы. Еще одна задача для военных в регионе - возвести за год новое Суворовское училище.

«Министерство обороны ни разу не срывало сроки строительства. Делает все качественно и на совесть и в срок. И нисколько не сомневаюсь, что 1 сентября 2021 года Суворовское училище в Иркутской области будет открыто», - выразил уверенность президент. 

Учебное заведение построят на базе кадетского училища начала ХХ века.

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