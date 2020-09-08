Мурашко призвал соблюдать меры профилактики заболеваемости COVID-19

Россия должна не ждать вторую волну коронавируса, а принимать необходимые шаги, чтобы не допустить подъема заболеваемости. Об этом сегодня заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во время визита в Архангельск.

При этом министр объяснил, что несмотря на то, что число инфицированных COVID-19 во всех регионах России снижается, важно по-прежнему соблюдать все меры профилактики. А также вырабатывать коллективный иммунитет. И действовать здесь, по словам Мурашко, нужно поэтапно.

«Нужно сейчас начать подготовку к периоду подъема заболеваемости гриппом. Федеральный Минздрав уже поставил вакцину (от гриппа. - Прим. ред.) в регионы, и мне хотелось бы призвать население максимально в этот сложный период пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя и подготовиться к следующему этапу, когда будет поступать вакцина от коронавирусной инфекции», - сообщил он.

Ранее Михаил Мурашко рассказал, когда начнутся поставки вакцины от COVID-19 в российские регионы.