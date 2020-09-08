Опубликовано видео пожара на борту груженного нефтью супертанкера

Новый мощный пожар вспыхнул на борту супертанкера с грузом в два миллиона баррелей нефти у побережья Шри-Ланки. Сейчас огнем объяты ходовая рубка и мостик.

Расчеты спасателей тушат корабль с воды и с воздуха. С вертолетов на очаг сбрасывают мешки с реагентами.

Первый пожар на танкере, идущем из Кувейта, произошел неделю назад. О его ликвидации отчитались в минувшее воскресенье. Теперь огонь разгорается на судне с новой силой.