Лукашенко рассказал об американском следе в уличных беспорядках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беспорядки в республике были спровоцированы властями США. По его мнению, массовые протесты в самих Соединенных Штатах стали следствием развития технологий, которые Белый дом годами использовал для дестабилизации обстановки в других странах.

По мнению Лукашенко, решающую роль в организации уличных протестов играют Telegram-каналы, через которые координируются действия демонстрантов.

«Всю эту паутину придумали американцы. Вы же видите, что там творится, а Telegram-каналы там играют ведущую роль. Но эту историю - это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Не Россия, не Белоруссия это затеяли - это они всегда этим занимались. И получили. Поэтому Господь с ними, а мы пожинаем плоды всего этого», - цитирует RT интервью белорусского лидера российским телеканалам.

Беспорядки в Белоруссии вспыхнули после президентских выборов, победу на которых, согласно данным национального Центризбиркома, одержал Александр Лукашенко. За него отдали свои голоса 80,1% избирателей, тогда как главный политический оппонент действующего главы государства Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,12%.

Для пресечения беспорядков на улицах белорусских городов ОМОН применил резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Тысячи человек были задержаны, пострадавшие есть с обеих сторон.