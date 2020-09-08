Московские МФЦ расширили перечень предоставляемых услуг

В МФЦ «Мои документы» теперь можно будет получить три новые услуги Пенсионного фонда России. Соответствующее постановление подписал столичный мэр Сергей Собянин.

Речь идет, во-первых, о получении справки об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста. Такой документ могут попросить в налоговой службе, центре занятости населения или по месту трудоустройства.

Во-вторых, теперь центры государственных услуг предоставляют сведения о трудовой деятельности заявителя, содержащиеся в его индивидуальном лицевом счете.

В-третьих, московские офисы «Моих документов» с этого момента начнут принимать заявки для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида. Вся эта информация будет занесена в федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр инвалидов», чтобы гражданин мог получить право на парковку в соответствующих местах. Стоит отметить, что данная услуга распространяется на инвалидов I, II группы, законных представителей детей-инвалидов, а также инвалидов III группы, не способных передвигаться самостоятельно.

Все три услуги будут оказываться универсальными специалистами центров по экстерриториальному принципу, то есть вне зависимости от места регистрации заявителя.