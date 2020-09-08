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Лукашенко объяснил, почему задержали Марию Колесникову

Роман Захаров
17:51 08.09.2020
По данным президента Белоруссии, Колесникова и ее знакомые ехали на Украину легально, однако во время проезда границы не остановились после соответствующих требований пограничников.
Лукашенко объяснил, почему задержали Марию Колесникову
© Фото: Kremlin Pool, Globallookpress

Члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову могли выбросить на ходу из автомобиля ее знакомые, когда она пыталась выехать на территорию Украины. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Она (Колесникова. - Прим. ред.) и двое - не то друзья, не то водители, не то близкие, не то далекие, - они сегодня бежали на Украину. И у них документы, все было оформлено заранее. Они предъявили паспорт на нашем участке. Таможенники, пограничники пропустили их. Дальше - участок государственной границы и пост украинцев. Но между этими постами - не зря, наверное, туда поехали - 8-9 километров между ними. И там, в силу усиления на своей половине за этим постом основным, мы выставили усиление. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам. Ее то ли выбросили из машины. На ходу», - приводит RT слова Лукашенко.

После этого, по словам белорусского лидера, оппозиционерка была задержана погранслужбой РБ.

«Наши пограничники, естественно, ее задержали как положено - я как старый пограничник это говорю. И отправили в отряд пограничный. А эти через границу, через пост украинский - украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. И мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули», - объяснил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что Колесникова и ее знакомые ехали легально, однако во время проезда границы не остановились после соответствующих требований белорусских пограничников. Также, по информации президента РБ, у Марии Колесниковой на Украине проживает сестра и свой визит в соседнее государство она объяснила именно посещением близкой родственницы.

«Они ехали легально по документам. Но они нарушили государственную границу, они на посту отметились, пограничники проверили и таможенники. А сама-то граница там еще 10 километров или 8. И они вот через этот усиленный пост, они напролом проехали и спрятались на Украине. Якобы у этой женщины (Колесниковой. - Прим. ред.) сестра на Украине живет. Якобы - я вот точно не знаю, это мне сегодня рассказывали. Я говорю: "Почему именно на Украину, а не в Литву, не в Угорщину, как обычно они едут?" А, говорят, там кто-то из родственников. Не утверждаю. Я не все еще знаю. Поэтому ее задержали, а этих двух мы просим украинских пограничников, чтобы они вернули нам в страну - будем разбираться, что произошло», - прокомментировал произошедшее белорусский президент.

Ранее СМИ сообщили, что Мария Колесникова была похищена неизвестными в центре Минска. При этом в минской милиции, МВД Белоруссии и Комитете госконтроля заявили, что не располагают информацией о задержании кого-либо из представителей Координационного совета. Позже стало известно, что Колесникова попыталась покинуть Белоруссию и выехать на территорию Украины.

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