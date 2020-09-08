СМИ: у берегов Нигерии похищены два российских моряка

Нигерийские пираты похитили двух российских моряков с борта грузового судна Water Phoenix. Ими оказались капитан и один из членов команды.

Нападение на сухогруз, который шел под либерийским флагом, произошло утром, пишет издание Nigerian Tribune со ссылкой на фирму Praesidium International, обеспечивающую безопасность на море.

В момент нападения остальные 16 членов экипажа сумели укрыться в специально оборудованном помещении и избежали похищения. Всего на борту находилось 18 человек - семеро россиян и 11 филиппинцев.

В настоящее время судно находится у побережья Лагоса. Как сообщили ТАСС в российском посольстве в Нигерии, дипломаты связались с его владельцами и проводят всю необходимую работу для подтверждения личностей похищенных, их местонахождения и скорейшего возвращения на родину.