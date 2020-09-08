В Роспотребнадзоре оценили риски распространения чумы из Монголии

Опасность распространения бубонной чумы из Монголии на территории Российской Федерации отсутствует. С таким заявлением выступили в Роспотребнадзоре.

«Ситуация в трансграничных с Монголией Горно-Алтайском высокогорном и Тувинском горном природных очагах полностью контролируется противочумными учреждениями Роспотребнадзора. Опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории Монголии в Российскую Федерацию отсутствует», - приводит РИА Новости заявление ведомства.

Роспотребнадзор взаимодействует с Минздравом Монголии по вопросам противодействия распространению заболевания. В рамках профилактических мероприятий проводятся мониторинг, вакцинация и дезинсекция. Медицинские учреждения готовы к приему больных чумой.

Ранее стало известно о гибели уже третьего человека от чумы в Монголии. Очередной жертвой стал стал 38-летний житель Завханского аймака на западе страны. До этого врачи не смогли спасти 42-летнего жителя Ховдского аймака и 15-летнего подростка из Гоби-Алтайского аймака.

Переносчиками бубонной чумы в природе являются грызуны, среди которых тарбаганы, или монгольские сурки. Их мясо считается деликатесом. Несмотря на запрет, местные жители продолжают отстреливать сурков.