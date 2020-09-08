Собянин назвал условия победы над пандемией COVID-19

Если количество заболевших коронавирусом в Москве начнет увеличиваться, то власти города должны будут пройти этот период с минимальными ограничениями. Такое заявление сделал столичный мэр Сергей Собянин, подчеркнув, что в этом случае гражданам все же будет необходимо соблюдать эпидемиологические нормы безопасности.

Градоначальник также сообщил, что конец пандемии COVID-19 будет положен при массовой вакцинации населения.

«Я уверен, что месяц к месяцу все больше и больше будет поступать в гражданский оборот вакцина. И я надеюсь, что в декабре-январе мы получим уже массовую вакцинацию населения, что в конце концов положит конец пандемии и вызовам, с которыми мы столкнулись», - сказал Собянин, выступая на Московском финансовом форуме.

Ранее столичный мэр рассказал, когда в Москве планируется начало массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. При этом он подчеркнул, что партии вакцины, которые будут поступать в текущем году, в основном будут направлены на прививание граждан из групп риска - медиков, сотрудников образования, торговли, ЖКХ и правоохранительных органов.