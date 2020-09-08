Путин обратился к финалистам конкурса «Лидеры России»

Талант и способности - именно эти критерии должны стать главными при обновлении управленческой структуры страны. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи в формате видеоконференции с финалистами конкурса «Лидеры России».

Ранее диалог молодых управленцев с главой государства анонсировал заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.

«Подчеркну важность кадрового обновления по талантам и способностям, вот что важно. В этом суть честных, справедливых, прозрачных правил, которые должны работать, быть востребованными во всех сферах нашей жизни. Более того, продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан. Всегда и во всем следовать принципам служения людям, обществу, родной стране», - отметил Владимир Путин.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с целью выявления и поддержки потенциальных руководителей, перспективных экспертов в самых различных областях. Победители конкурса, как правило, обладают ярко выраженными лидерскими качествами и высокими компетенциями.

Суперфинал конкурса прошел 6-7 сентября на базе Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятие было перенесено. Лучших из лучших выбрали из 300 участников финала.