«Звезда» начинает поиск родных погибших в ходе Ржевско-Вяземской операции красноармейцев

«Звезда» начинает спецпроект по поиску родных нескольких десятков погибших в ходе Ржевско-Вяземской операции в 1942 году красноармейцев. Брошенное и забытое госпитальное захоронение удалось обнаружить отряду «Дозор» после трех лет кропотливой работы. Затем началась работа с архивами, в результате чего была получена информация по каждому из павших, что бывает очень редко.

«При форсировании реки Держес с выходом на реку Волга была очередная часть Ржевско-Вяземской операции. Мы нашли лангеты, которыми перевязывают поломанные руки, ноги. Большие для рук, большие для ног. Мы наши ампулы, мы нашли шприцы, остатки, баночки всякие. Было совершенно ясно, что это госпитальное захоронение, потому что там были, знаете, это были не могилы. Были ровные ямы. Мы нашли 59 имен, 59 солдат, в том числе одна девушка - Серафима, 1918 года рождения. Она в списках есть. Она погибла, ей было 22 года. Это август 1942 года. Я, конечно, обратился за помощью к друзьям со "Звезды", чтобы нам помогли найти вот этих родных, павших 59 защитников Отечества, 59 участников Ржевской битвы», - рассказал командир поискового отряда «Дозор» Владимир Ступаков.

Поисковый отряд «Дозор» недалеко от города Зубцов, расположенного в 20 километрах от Ржева, провел экспедицию по поиску погибших в 1942 году в ходе Ржевско-Вяземской операции солдат. Поиски вели согласно информации, полученной из журналов боевых действий. Благодаря этому удалось обнаружить госпитальное захоронение.

Далее началась архивная работа. Из архива военно-медицинских документов, который находится в Санкт-Петербурге, пришел список всех фамилий. В этом списке - 59 имен с информацией о месте призыва, адресами родных, датой рождения и гибели. Также была найдена девушка по имени Серафима. В списке она значится как гражданская.

«Звезда» показывает полный список с информацией о найденных бойцах.

1. Абдулаев Исаак 1899 г.р.; красноармеец; стрелок 1132 с/п; погиб 29.11.1942.

2. Асташева Серафима Петровна 1918 г.р.; погибла 30.09.1942.

3. Белов Ефим Николаевич 1909 г.р.; красноармеец; 1201 мин. полк; призывался - Пестяковский РВК Ивановской обл.; погиб 06.01.1943 (08.01.43).

4. Богомазов Павел Осипович 1900 г.р.; красноармеец; стрелок 177 ОДСБ, 4-я рота; погиб 17.11.1942.

5. Быков Владимир Степанович 1893 г.р; красноармеец 199 зап. с/п; призывался - Кадомский РВК, Рязанская обл.; погиб 05.01.1943.

6. Ванюлин Иван Иванович 1895 г.р.; красноармеец; стрелок 609 сп 139 сд; призывался - Мелекесский РВК, Куйбышевская обл.; погиб 21.10.1942.

7. Веселов Алексей Васильевич; сторож прач.-дез. отряд ПЭП-89; погиб 05.11.1942.

8. Воробьева Ирина Федоровна 1868 г.р.; гражданская; погибла 01.09.1942.

9. Гилев (Гильев) Василий Никифорович 1919 г.р.; техник-интендант 2р. 364 ГАП РС Омский ОВК, Омская обл.; погиб 02.02.1943.

10. Горшков Егор Васильевич 1898 г.р.; красноармеец 1132 сп Москворецкий РВК, Московская обл.; погиб 19.11.1942.

11. Коледин (Каладин) Степан Тимофеевич 1899 г.р.; рядовой; стрелок 1128 с/п Вадинский РВК Пензенской обл.; погиб 05.12.1942.

12. Каменский Михаил Никитович 1892 г.р.; рядовой 183 огтр; Бологовский РВК, Калининская обл.; погиб 18.12.1942.

13. Кирилин Афанасий Кириллович 1910 г.р.; красноармеец; артиллерист 921 с/п; погиб 19.01.1943.

14. Колдоманов Виктор Михайлович 1923 г.р.; сержант 55 гв сп; Абзелиловский РВК Башкирской АССР; погиб 11.01.1943.

15. Копылев Федор Константинович 1897 красноармеец; конюх 31 арм. воен. прокуратура; Гаврилов-Ямский РВК, Ярославская обл.; погиб 15.10.1942.

16. Королев Тимофей Дмитриевич (К.) 1915 г.р.; рядовой (ст. сержант); ст.механик 92 пс 928 св (п/п 41006 - 52 сд); Ленинградский РВК, Московская обл.; погиб 21.12.1942.

17. Котов Николай Федорович 1908 г.р.; красноармеец; сапер 478 осапб 336 сд; Чистяковский ГВК, Украинская ССР; погиб 23.10.1942.

18. Крайнов Павел Кузьмич 1903 г.р.; красноармеец (мл. командир); санинструктор 537 ОМСБ; РВК г.Иваново; погиб 26.12.1942.

19. Кукунин Арсентий (Арсений) Петрович 1893 г.р.; красноармеец п/п 390 132 одэб 2 дкс; Погорельский РВК Калининской обл.; погиб 06.02.1943 (02.02.43).

20. Лебедев Владимир Всеволодович 1904 г.р.; красноармеец; стрелок-пулеметчик 6 гв. ИПТАП Ильинский РВК Иваново-Вознесенкой обл.; погиб 26.01.1943 (22.01.43).

21. Лобый Виктор Кириллович 1919 г.р.; мл.лейтенант; ком.взвода 715 АП ПВО Кагановичский РВК Амурской обл.; погиб 19.11.1942.

22. Майоров Виктор Васильевич 1906 рядовой; стрелок 1233 с/п; Фрунзенский РВК; погиб 05.09.1942.

23. Морозов А.М. погиб 06.09.1942.

24. Новожилов Николай Александрович 1905 г.р.; красноармеец; пулеметчик 521 с/п Арефинский; РВК Ярославской обл.; погиб 22.09.1942.

25. Нурмахометов Шайхилист 1900 г.р.; рядовой; стрелок-пулеметчик 1073 с/п (42 полк); Мелогурский РВК; погиб 09.09.1942.

26. Озеров Иван Иванович 1894 г.р.; красноармеец 199 зсп; погиб 02.02.1943.

27. Подерин Александр Григорьевич; рядовой 426 с/п заград.; погиб 06.09.1942.

28. Петухов (имя, отчество не указаны); погиб 11.12.1942.

29. Попов Владимир Николаевич 1903 г.р.; красноармеец 611 сп 88 сд; Елецкий РВК, Орловская обл.; погиб 30.09.1942.

30. Попочкин Григорий Михайлович 1907 г.р.; красноармеец; возчик 730 МБ; погиб 18.11.1942.

31. Потехин Виктор Алек.; красноармеец 418 сп; погиб 05.09.1942.

32. Пофрин А.Г.; погиб 06.09.1942.

33. Пучков Михаил Семенович 1904 г.р.; красноармеец 199 зап. с/п; Ижевский РВК; погиб 08.02.1943.

34. Романбердиев Султан 1922 г.р.; рядовой 358 с/п; Турткульский РВК Каракалпакской АССР; погиб 29.10.1942.

35. Салымов Аух 1902 г.р.; красноармеец; стрелок 1130 с/п 1614 часть 205; погиб 26.11.1942.

36. Свиридов Кузьма Яковлевич 1897 г.р.; красноармеец; стрелок 1132 с/п; погиб 19.11.1942.

37. Середа Николай Николаевич 1919 г.р.; рядовой; стрелок 239 ОЛБ (с/п)

Кировский РВК; погиб 17.12.1942.

38. Стрижко Роман Арсен. 1909 г.р.; красноармеец 680 иптап; погиб 14.11.1942.

39. Сулейманов Сибирьян 1911 г.р.; красноармеец; стрелок 1-го бат., 1-я рота

123 сп Кировский РВК; погиб 10.01.1943.

40. Тибекин Владимир Федорович 1899 г.р.; рядовой 1231 с/п; Кара-Калинский РВК, Туркменская ССР; погиб 06.09.1942.

41. Турлаев (Гурлаев) Василий Павлович 1901 г.р.; красноармеец 79 гв.п. 29 д.; Семеновский РВК Горьковской обл.; погиб 24.10.1942.

42. Уткин Федор Михайлович 1909 г.р.; рядовой 418 с/п 2 б-н;

Топкинский РВК, Горьковская обл.; погиб 08.09.1942.

43. Фатымаев Михаил Андреевич 1923 г.р.; рядовой 908 с/п, 1 б., 1 р.; погиб 06.12.1942.

44. Фоменко Тимофей Антонович 1902 г.р.; красноармеец, рабочий 60 ДСБ 1 рота; Термезский ГВК Бухарской обл.; погиб 15.11.1942.

45. Хаджимуратов Рахим 1914 г.р.; красноармеец 553 с/п; погиб 27.11.1942.

46. Хайрутдинов Каюм 1899 г.р.; красноармеец; стрелок 60 гв.сп; Кзыл-Юлский РВК, Татарская АССР; погиб 29.10.1942.

47. Холов Давид 1913 г.р.; красноармеец 463 с/п бат. 120; Захматабадский РВК, Таджикская ССР; погиб 25.10.1942.

48. Худорожков Андрей Васильевич 1895 г.р.; красноармеец; стрелок 182 отд. гуж. транспортная рота; Мензелинский РВК, Татарская АССР; погиб 30.10.1942.

49. Консутдинов Сабах Салахович 1902 г.р.; красноармеец; стрелок 1229 с/п; Альшеевский РВК Башкирской АСС; погиб 28.01.1943.

50. Юдович Исаак Григорьевич 1899 г.р.; красноармеец; стрелок 611 с/п; погиб 11.11.1942.

51. Акимов Александр Васильевич 1904 г.р.; красноармеец; стрелок 625 сп; Избердеевский РВК; погиб 20.08.1942.

52. Губин Александр Степанович 1903 г.р.; рядовой; стрелок 463 сп; Курмышский РВК; погиб 15.08.1942.

53. Дзюба (Зюба) Григ. Павлович (Маркович) 1908 г.р.; сержант; ком.отд. 813 сп; Менский РВК, Украинскаыя ССР; погиб 17.08.1942.

54. Кудашов Захи Ханизович (Хакизович) 1907 г.р.; красноармеец (ефрейтор); стрелок 145 сп (танк. бриг.); Сармановский РВК; погиб 21.08.1942.

55. Марков Н.(П.) С.; погиб 16.08.1942.

56. Мурашин (Мурашкин) Иван Федорович 1919 г.р.; красноармеец; автомат. 101 т.бр.; Рыбинский РВК; погиб 17.08.1942.

57. Гемег (Чеммер) Лина; стрел. 117 сп; погиб 16.08.1942.

58. Семенов Георгий Семенович 1895 г.р.; сержант; ком. отд. 813 сп; погиб 19.08.1942.

59. Храмцов Николай Иванович 1897 г.р.; красноармеец; стрелок 620 сп; Волчковский РВК; погиб 25.08.1942.