«Позорная история»: скульптор Шемякин оценил судебный процесс над Ефремовым

Судебный процесс над актером Михаилом Ефремовым является позорной историей. В этом уверен знаменитый российский скульптор и художник Михаил Шемякин.

В разговоре со «Звездой» он признался, что внимательно следил за происходящим и не переставал удивляться тому, как обходятся с актером Ефремовым. По мнению художника, подсудимый перестал быть нормальным человеком и требовал другого отношения к себе.

«Это наипозорнейшая история. Это, конечно, трагедия для семьи, которая потеряла мужа и отца. Это трагедия многих людей, которые страдают от алкоголизма. Человек был в ужасном состоянии, когда он признавал себя виноватым, потом нет. К нему нельзя было относиться, как к нормальному человеку. Я сам раньше страдал от запоев и понимаю это. Он большой актер, он замечательный человек. В его жизни произошла трагедия, но делать из этого шоу нельзя, полоскать его кальсоны, вытаскивать на общее обозрение глупой публики», - негодует Шемякин.

По его словам, Михаил Ефремов мучился все время, что шел процесс над ним. Его признания вины, а потом отказ от своих слов - следствие болезни, уверен Шемякин.

«Человек болен, неужели непонятно? Да, прощения не должно быть и скидок тоже, это тяжелый приговор. Хотя я понимаю, что семья погибшего хотела бы больше. Сам судебный процесс был беспощаден. Так нельзя с человеком. Он болен и то, что он говорит, совершенно не он, не большой актер, а говорит больной человек. Даже когда он трезвый, отравление не проходит. Это тяжелое заболевание», - считает скульптор.

Срок, к которому приговорили Ефремова, может стать непосильным для него, опасается Шемякин. Актер серьезно болен, и дело не только в алкоголизме. Дальнейшая судьба Ефремова зависит от него самого, уверен собеседник «Звезды».

«Если он придет в себя и ему удастся победить зеленого змия, конечно, он выживет. Он сильный и талантливый человек. Если запои будут продолжаться, если ему принесут, тогда это смерть. Но я верю, я обожал его отца и он замечательный актер и интересный, смелый человек. Он просто болен, он интересен, но он не отвечал за себя тогда. Сделали комедию, развлекали людей, показывая совершенно больного человека, который совершил ужасный поступок», - подытожил Шемякин.

Обвинительный приговор Михаилу Ефремову вынесли сегодня в Пресненском суде Москвы. Актера осудили на восемь лет колонии за смертельное ДТП на Садовом кольце, лишили водительских прав на три года и обязали выплатить компенсацию родственникам погибшего в аварии Сергея Захарова. Защита заявила о своем намерении обжаловать приговор.