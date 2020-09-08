Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что превысил допустимый срок нахождения на занимаемой им должности. Такое заявление он сделал в интервью российским телеканалам.

При этом политик считает, что сейчас только он может защитить белорусов.

«Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов»,- процитировал Лукашенко участвовавший в интервью корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков в эфире программы «60 минут».

Вв Белоруссии 9 августа прошли выборы президента страны. По данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%.