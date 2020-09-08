В стране и мире Коронавирус Мурашко призвал не ждать вторую волну коронавируса Роман Захаров Глава Минздрава отметил снижение заболеваемости COVID-19 в целом по России. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Россия должна не ждать вторую волну коронавируса, а принимать необходимые меры по недопущению всплеска заболеваемости. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «В первую очередь мы должны не ожидать волну, а в первую очередь мы должны принять все меры для того, чтобы не допустить подъема (заболеваемости COVID-19. - Прим. ред.). На наш взгляд - наиболее целесообразный и рациональный путь», - сказал министр в ходе пресс-конференции в Архангельске. Мурашко также сообщил, что в целом по России сегодня наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом глава Минздрава подчеркнул, что соблюдение населением противоэпидемических мер - это «важный этап для возвращения к нормальной жизни». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует