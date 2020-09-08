Охлобыстин назвал «болезненным» решение суда по делу Ефремова
Актер получил восемь лет в колонии общего режима по делу о ДТП, в котором погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ivan.ohlobystin.3, Facebook
Актер Иван Охлобыстин высказался о приговоре своему коллеге Михаилу Ефремову. Охлобыстин приехал на оглашение вердикта в Пресненский суд Москвы, чтобы поддержать артиста.
Ефремов получил восемь лет в колонии общего режима по делу о ДТП, в котором погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
«Это очень болезненно», - сказал журналистам Охлобыстин после заседания.
Больше актер ничего не добавил и поспешил уехать.
Ефремова взяли под стражу в зале суда. Суд также обязал артиста выплатить старшему сыну погибшего денежную компенсацию в размере 800 тысяч рублей.