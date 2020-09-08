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Охлобыстин назвал «болезненным» решение суда по делу Ефремова

Анна Касаткина
14:35 08.09.2020
Актер получил восемь лет в колонии общего режима по делу о ДТП, в котором погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ivan.ohlobystin.3, Facebook

Актер Иван Охлобыстин высказался о приговоре своему коллеге Михаилу Ефремову. Охлобыстин приехал на оглашение вердикта в Пресненский суд Москвы, чтобы поддержать артиста.

Ефремов получил восемь лет в колонии общего режима по делу о ДТП, в котором погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

«Это очень болезненно», - сказал журналистам Охлобыстин после заседания.

Больше актер ничего не добавил и поспешил уехать.

Ефремова взяли под стражу в зале суда. Суд также обязал артиста выплатить старшему сыну погибшего денежную компенсацию в размере 800 тысяч рублей.

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