Защита планирует обжаловать приговор Ефремову
Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что защита обжалует приговор артисту.
«Будем, будем», - сказал Пашаев, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
При этом потерпевшая сторона сразу заявила, что не будет обжаловать приговор.
Напомним, во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима.
Также артиста на три года лишили водительских прав. Помимо этого, суд постановил удовлетворить гражданские иски родственников погибшего.
Пресненский суд взыскал 800 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего Сергея Захарова. Также было принято решение не лишать артиста государственных наград.
Восьмого июня этого года актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был в состоянии алкогольного опьянения.