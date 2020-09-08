В стране и мире Защита планирует обжаловать приговор Ефремову Виктория Ивашечкина Ранее Пресненский суд назначил артисту восемь лет колонии общего режима. © Фото: Пресс-служба Пресненского суда Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что защита обжалует приговор артисту. «Будем, будем», - сказал Пашаев, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. При этом потерпевшая сторона сразу заявила, что не будет обжаловать приговор. Напомним, во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Также артиста на три года лишили водительских прав. Помимо этого, суд постановил удовлетворить гражданские иски родственников погибшего. Пресненский суд взыскал 800 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего Сергея Захарова. Также было принято решение не лишать артиста государственных наград. Восьмого июня этого года актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был в состоянии алкогольного опьянения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует