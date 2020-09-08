Ученые выявили фактор преждевременной смерти у мужчин

Дефицит витамина D может стать причиной серьезных заболеваний у мужчин в будущем, что влечет за собой риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые, изучив анализы крови и показатели здоровья у 1970 мужчин в возрасте от 40 до 79 лет, сообщает EurekAlert!.

Исследователи сравнили уровень метаболитов витамина D с состоянием здоровья и самочувствия добровольцев, с учетом их возраста, массы тела, а также наличия вредных привычек. Выяснилось, что по уровню метаболитов витамина D можно с большой вероятностью предсказать будущие проблемы со здоровьем у мужчин.

Исследователи уточнили, что низкий уровень витамина D в крови отрицательно влияет на общее состояние здоровья, а также может стать причиной высокого риска преждевременной смерти. В отчете ученых говорится, что механизмы, на основе которых выстраиваются причинно-следственные связи остаются пока неопределенными. Исследователи предупредили, что дефицит витамина D наблюдается у пожилых мужчин в Европе.