Путин выразил надежду, что пострадавшие от паводка объекты в Иркутской области полностью восстановят
Глава государства отметил, что власти своевременно выделили 27 млрд рублей на ликвидацию последствий наводнения.
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Власти своевременно выделили 27 млрд рублей на восстановление пострадавших от паводка районов Иркутской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телемоста по ликвидации последствий наводнения в регионе в 2019 году.
«Средства из федерального бюджета, а всего это более 27 миллиардов рублей, выделены своевременно», - сказал российский лидер.
Путин также выразил надежду, что все работы по восстановлению пострадавших объектов будут выполнены в полном объеме. Кроме того, президент потребовал доклада от профильных министерств и иркутских властей о том, выдерживаются ли сроки сдачи нового жилья.