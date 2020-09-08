Президент России Владимир Путин поддержал идею о проведении Года Байкала в стране.

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею проведения Года Байкала в стране. По словам президента, инициатива должна быть проработана с правительством.

Провести Год Байкала в Иркутской области и распространить его на всю страну ранее предложил врио губернатора региона Игорь Кобзев.

«Что касается объявления на федеральном уровне одного из ближайших лет Годом Байкала, считаю, что этот вопрос, конечно, должен быть детально проработан с правительством», - подчеркнул Путин на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что пострадавшие от паводка объекты в Иркутской области полностью восстановят. Президент напомнил, что власти своевременно выделили 27 миллиардов рублей на ликвидацию последствий наводнения.