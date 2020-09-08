В центре Гамалеи сообщили о производстве второй партии вакцины «Спутник V» для гражданского оборота

Вторая партия вакцины «Спутник V» для гражданского оборота уже находится в производстве НИЦ имени Гамалеи. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Ранее стало известно о том, что в гражданский оборот поступила первая партия вакцины. В ближайшее время ожидается поставка препарата в регионы.

«Сейчас уже вторая партия нарабатывается, она проходит контроль в Росздравнадзоре. Росздравнадзор контролирует каждую партию», - рассказал Гинцбург.

Ранее директор центра сообщил, что в России в год планируют производить 80 миллионов доз вакцины от коронавируса, разработанной совместно с Минобороны РФ.