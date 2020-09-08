Суд не стал лишать Ефремова госнаград

Пресненский суд принял решение не лишать государственных наград российского актера Михаила Ефремова. Ранее артист получил восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП.

Суд ограничился наказанием в виде лишения свободы и трехлетнего запрета управлять автомобилем после освобождения. Дополнительные наказания суд назначать не стал.

Отмечается, что награды, так же как положительные характеристики и несовершеннолетние дети, стали по делу смягчающими обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что суд также постановил выплатить старшему сыну погибшего Сергея Захарова 800 тысяч рублей.