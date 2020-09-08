Суд постановил выплатить старшему сыну погибшего Сергея Захарова 800 тысяч рублей

Пресненский суд приговорил обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова к восьми годам в колонии общего режима.

Также актер должен будет выплатить 800 тысяч штрафа в пользу старшего сына погибшего в аварии 57-летнего Сергея Захарова. Отмечается, что судья учла в приговоре раскаяние Ефремова в последнем слове.

Дорожно-транспортное происшествие с участием Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу, после чего врезался в другую машину, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Водитель отечественного авто от полученных травм скончался на следующий день в больнице.

Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актер выступил с последним словом 3 сентября. Он признал в вину в совершении смертельной аварии и раскаялся в содеянном.