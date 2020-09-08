Ефремова приговорили к восьми годам общего режима за ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Также артиста на три года лишили водительских прав. Помимо этого суд постановил удовлетворить гражданские иски родственников погибшего. Так, суд взыскал 800 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего Сергея Захарова.

Суд также признал, что в момент ДТП Ефремов находился за рулем автомобиля. До отбытия в колонию актер будет находиться под стражей.

В свою очередь, потерпевшая сторона заявила, что не будет обжаловать приговор.

Восьмого июня актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был в состоянии алкогольного опьянения.