В стране и мире Суд назначил Ефремову реальный срок за ДТП Виктория Ивашечкина Артиста отправили в колонию общего режима. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Пресненского суда Пресненский суд назначил российскому актеру, обвиняемому в смертельном ДТП, реальный срок. Также отмечается, что судья учла в приговоре раскаяние Ефремова в последнем слове. По последним данным, артиста отправили в колонию общего режима. Также суд постановил выплатить старшему сыну погибшего Сергея Захарова 800 тысяч рублей. Таким образом, окончательный приговор артисту выглядит так: восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ефремова взяли под стражу прямо в зале суда в Москве. Потерпевшие не будут обжаловать приговор Ефремову. Напомним, 8 июня актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был в состоянии алкогольного опьянения. На последнем заседании суда, которое прошло 3 сентября, Ефремов признал вину. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует