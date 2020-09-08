В стране и мире Суд установил, что в момент ДТП Ефремов находился за рулем автомобиля Виктория Ивашечкина Также судья заявила, что у погибшего в аварии не было шансов избежать столкновения. © Фото: Пресс-служба Пресненского суда Пресненский суд установил, что в момент ДТП актер Михаил Ефремов находился за рулем своего автомобиля. Также судья объявила, что у погибшего, курьера интернет-магазина Сергея Захарова, не было шансов избежать столкновения. «У Захарова не было возможности избежать столкновения при тех маневрах, которые Ефремов совершал на дороге», – подчеркнула судья. Напомним, ранее Пресненский суд признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП. Суд признал актера в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения»). Наказание будет озвучено в конце приговора судьей. Прокуратура запросила для актера 11 лет колонии общего режима и запрет на три года после освобождения садиться за руль. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует