Суд установил, что в момент ДТП Ефремов находился за рулем автомобиля
Пресненский суд установил, что в момент ДТП актер Михаил Ефремов находился за рулем своего автомобиля.
Также судья объявила, что у погибшего, курьера интернет-магазина Сергея Захарова, не было шансов избежать столкновения.
«У Захарова не было возможности избежать столкновения при тех маневрах, которые Ефремов совершал на дороге», – подчеркнула судья.
Напомним, ранее Пресненский суд признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП.
Суд признал актера в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения»).
Наказание будет озвучено в конце приговора судьей. Прокуратура запросила для актера 11 лет колонии общего режима и запрет на три года после освобождения садиться за руль.