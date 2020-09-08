Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд установил, что в момент ДТП Ефремов находился за рулем автомобиля

Виктория Ивашечкина
12:38 08.09.2020
Также судья заявила, что у погибшего в аварии не было шансов избежать столкновения.
Суд установил, что в момент ДТП Ефремов находился за рулем автомобиля
© Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Пресненский суд установил, что в момент ДТП актер Михаил Ефремов находился за рулем своего автомобиля.

Также судья объявила, что у погибшего, курьера интернет-магазина Сергея Захарова, не было шансов избежать столкновения.

«У Захарова не было возможности избежать столкновения при тех маневрах, которые Ефремов совершал на дороге», – подчеркнула судья.

Напомним, ранее Пресненский суд признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП.

Суд признал актера в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения»).

Наказание будет озвучено в конце приговора судьей. Прокуратура запросила для актера 11 лет колонии общего режима и запрет на три года после освобождения садиться за руль.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.